Charlene di Monaco torna in pubblico | ma da “single”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La principessa diin, ma questa volta da sola senza il principe Alberto. Da quando è ufficialmente guarita dalla sua critica infezione,diha ormai ripreso in mano la sua vita e anche gli impegni pubblici. Ecco dove è apparsa l’ultima volta da “”. È stato un anno difficile, lo scorso, perdiche si è vista allontanare dalla famiglia e dalla sua casa dopo aver contratto una brutta infezione in un viaggio in Africa. La principessa oggi sta molto meglio e tutto ciò che ha passato resta solo un brutto ricordo. Ma durante l’ultima uscita pubblica è sola, con lei non c’è il principe Alberto.dida sola, foto Ansa – VelvetGossipÈ stato difficile per ...

Altre News in Rete:

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 28 Novembre, in prima e seconda serata

... un film di Claudio Norza, con Giulia Bevilacqua, Simone Corrente, Elena Cucci, RanieroDi ... un film di Brian Levant, con John Ritter, Michael Olivier, Ivyann Schwan, Amy Yasbeck,...

Charlene di Monaco: il ritorno in pubblico della principessa dopo la ... Tendenzediviaggio

Charlene Wittstock torna agli impegni da single. Foto e video | People OGGI

The richest royals in the world

Many royals are known for their power, prestige, notoriety, and money. There are those who are part of centuries-old dynasties, others relatively new to the scene, and several who came to their riches ...

The Princess of Wales attends the Royal Variety Performance in a sleek Safiyaa gown

The Princess of Wales stepped out in typically elegant style last night, attending the Royal Variety Performance at the Royal Albert Hall.