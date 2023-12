Cesare Battisti ha aderito al progetto di rieducazione e può chiedere il permesso premio  

(Di lunedì 4 dicembre 2023) AGI - Il 23 maggio scorso il magistrato della Sorveglianza di Ferrara ha stabilito che, l'ex appartenente ai Pac (Proletari armati per il terrorismo) condannato all'ergastolo per 4 omicidi, ha diritto adi accedere ai benefici. Secondo quanto riportato nell'istanza difirmata dalla sua legale, "il giudice di Ferrara ha riconosciuto 12 semestri di liberazione anticipata, per un totale di 540 giorni, che, unitamente alla detenzione svolta, rendono procedibile la richiesta diessendo decorsi oltre dieci anni di carcerazione (italiana, francese, brasiliana)". Inoltre, prosegue l'avvocato Marina Prosperi nell'istanza letta dall'AGI, "nel provvedimento il giudice di Ferrara ha ritenuto che la condotta del ...

Altre News in Rete:

'Redenzione' per Cesare Battisti, no delle famiglie delle vittime all'incontro

Percorso di 'redenzione' per, condannato all'ergastolo per quattro omicidi. Secondo quanto riporta La Repubblica l'ex terrorista, 'per accelerare il riconoscimento di benefici penitenziari, di misure alternative ...

Cesare Battisti punta a tornare libero: esplode l'ira dei parenti delle vittime ilGiornale.it

“Cesare Battisti chiede la mediazione penale per poter accedere ai benefici penitenziari e ai permessi… Il Fatto Quotidiano

‘Redenzione’ per Cesare Battisti, no delle famiglie delle vittime all’incontro

(Adnkronos) – Percorso di ‘redenzione’ per Cesare Battisti, condannato all’ergastolo per quattro omicidi. Secondo quanto riporta La Repubblica l’ex terrorista, “per accelerare il riconoscimento di ben ...

Cesare Battisti punta a tornare libero: esplode l'ira dei parenti delle vittime

Condannato all’ergastolo in via definitiva per quattro omicidi senza aver mai speso una parola di pentimento (anzi ha parlato di una "guerra giusta"), Cesare Battisti punta al ritorno in libertà.