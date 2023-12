Cesare Battisti chiede di vedere i parenti delle vittime. E ora punta a tornare libero

Altre News in Rete:

'Cesare Battisti chiede la mediazione penale per poter accedere ai benefici penitenziari e ai permessi premio'

Dopo essere stato arrestato aveva ammesso i quattro omicidi e aveva chiesto scusa pur sostenendo che si trattava di una 'guerra giusta'. Era il marzo del 2019 e da allora, condannato all'ergastolo per quei delitti e altri fatti di sangue commessi negli anni di piombo quando militava nei Proletari armati per il terrorismo, ha cercato di iniziare un ...

Condannato all’ergastolo in via definitiva per quattro omicidi senza aver mai speso una parola di pentimento (anzi ha parlato di una "guerra giusta"), Cesare Battisti punta al ritorno in libertà.

