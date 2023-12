Cerveteri aderisce alla Marcia della Pace di Assisi-Perugia

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il 10 dicembre 2023 ricorre il 75° AnniversarioDichiarazione Universale dei Diritti umani (1948-2023) e per l’occasionead, unaFraternità. Il Vicesindaco Battafarano: “Partecipiamo per ribadire la posizionenostra città, una città di. Impossibile rimanere indifferenti”. “Riprendiamo in mano la bussola dei diritti umani. La distanza è solo un fattore chilometrico, in realtà la guerra è molto più vicino di quanto si possa pensare. Le bombe continuano a scandire le giornate a Gaza, così come continuano a farlo in Ucraina. A meno di un secolo di distanza dfine...