Ceppaloni | torna ‘Tartufo al Borgo’ | appuntamento il 16 e 17 dicembre

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl tartufoprotagonista ail 16 e 17con la manifestazioneal. Saranno due giorni ricchi di eventi, convegni e gusto in piazza C. Rossi. L’evento, finanziato dai fondi del POC, ha messo in connessione tre Province e sei Comuni con alla base lo sviluppo e la conoscenza del tartufo. Oltre al Comune di, gli altri Enti che hanno stretto un patto sono stati il Comune di Bagnoli Irpino (capofila del progetto), il Comune di Sessa Aurunca, il Comune di Piedimonte Matese, il Comune di Alife e il Comune di San Potito Sannitico. L’idea e quella di portare avanti questa collaborazione oltre al progetto. Valorizzare e mettere in vetrina un prodotto che caratterizza un luogo, vuol dire anche dare valore all’intero ...