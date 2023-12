Cecchettin | Turetta riabbraccia i genitori dal carcere | novità su funerale Giulia

Leggi su notizie

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Femminicidio, il killer Filippoi suoidal: nel frattempo ci sonosuldella studentessa uccisa Direttamente daldi Verona, dopo tre settimane, Filippoha nuovamente incontrato i suoi. Mamma Elisabetta e papà Nicola hanno abbracciato il loro figlio. Un incontro che si sarebbe potuto verificare anche qualche giorno fa (mercoledì), ma che alla fine non si è mai concretizzato. Dal primo giorno che ha varcato le porte della galera il killer non smette di piangere e chiede il perdono. Non vuole essere abbandonato dai suoie Filippo ...