Cecchettin | anche il ‘premio’ per Turetta | indignazione social

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Morte Giulia, arrivail “premio” per Filippo: scatta l’suinetwork Domani è il giorno del saluto. Il giorno del dolore. Alle ore 11, nella Basilica di Santa Giustina (Padova), verranno celebrati i funerali di Giulia, la studentessa di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo. Proprio in merito al killer arrivano delle “novità” dal carcere di Verona. Secondo quanto riportato da alcune fonti pare che il 22enne sia pronto a cambiare cella. Proto per passare al regime di “custodia aperta“. Giuliae Filippo(Ansa Foto) Notizie.comIl ragazzo, accusato dell’omicidio della povera Giulia, starà in una cella ma con la porta aperta. Ovvero sarà libero di poter ...