Casting de Lol 4 svelato | sorpresa con la presenza di Diego Abatantuono!

(Di lunedì 4 dicembre 2023) È tempo di risate con "Lol 4":Abatantuono e tanti altri pronti a farci divertire! Innanzitutto, chi non ama una buona risata? Per gli appassionati di comicità, il momento tanto atteso è arrivato: è statoil cast della quarta edizione di "Lol, Chi ride è fuori". E preparatevi, perché tra i partecipanti spicca un nome molto conosciuto, quello del grandissimoAbatantuono. Un cast stellare per la quarta edizione di "Lol, Chi ride è fuori" MaAbatantuono non sarà l'unico a farci ridere. Accanto a lui, ci saranno altri talenti della comicità italiana come Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica. Laperò non finisce qui. Un aspirante comico, vincitore dello show "Original ...

