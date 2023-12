Caso Regeni | rinviati a giudizio quattro 007 egiziani

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il gup del Tribunale di Roma ha rinviato a007accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulioavvenuto al Cairo tra il gennaio e il febbraio del 2017. Il processo è stato fissato dal giudice Roberto Ranazzi al prossimo 20 febbraio davanti alla Corte d’Assise della Capitale. Nei confronti degli imputati, a seconda delle posizioni, le accuse sono di concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato. Il gup del Tribunale di Roma ha rinviato a007accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio“L’assenza degli imputati non ridurrà il processo ad un simulacro” ha affermato in aula il procuratore aggiunto, Sergio Colaiocco, nel corso ...