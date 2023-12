Caso Regeni | presidenza del Consiglio parte civile

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ladeldei Ministri è stata ammessa comenel procedimento per il sequestro e l’omicidio di Giulioavvenuto in Egitto nel 2016 che vede imputati quattro 007 egiziani. L’istanza è stata presentata dall’avvocato dello Stato e accolta dal gup Roberto Ranazzi nell’udienza preliminare ripresa oggi dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha sbloccato il processo. Il giudice dovrà ora decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati formulata dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco. L'articolo proviene da Italia Sera.

