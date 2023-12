Caso Regeni | imputati i quattro 007 egiziani | la presidenza del Consiglio sarà parte civile nel processo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ladeldei Ministri è stata ammessa comenel procedimento a carico di007accusati di avere torturato e ucciso Giulionel 2016. Lo ha deciso il gup di Roma che dovrà vagliare la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Procuratore aggiunto Sergio Colaiocco per gli. Siamo qui per confermare la piena vicinanza alla famiglia di Giulio”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando davanti al tribunale di Roma prima dell’udienza preliminare per ildel ricercatore friulano ucciso nel febbraio 2016 in Egitto. “Speriamo che oggi ci possa essere finalmente lanza di unche è stato molto ...

