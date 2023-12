Caso Regeni | i quattro 007 egiziani a processo dal 20 febbraio | la presidenza del Consiglio sarà parte civile

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ladeldei Ministri è stata ammessa comenel procedimento a carico di007accusati di avere torturato e ucciso Giulionel 2016. Lo ha deciso il gup di Roma che dovrà vagliare la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Procuratore aggiunto Sergio Colaiocco per gli imputati. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. Giulio, Consulta chiamata a pronunciarsi sull’assenza degli imputati Rinviati a giudizio i007accusati dell’omicidio di GiulioIl gup di Roma ha rinviato a giudizio i007accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio...

