Caso Giulio Regeni | si apre il processo | i quattro 007 egiziani rinviati a giudizio

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il 20 febbraio 2024 si terrà la prima udienza, dopo lo sblocco della Consulta, suldella morte di, il ricercatore sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. La Presidenza del Consiglio è stata ammessa come parte civile nel procedimento a carico dei007(finora mai comparsi): Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. La decisione è stata presa dal gup di Roma che ha dato anche l’ok al rinvio di rinvio aavanzato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco per gli imputati. Nei confronti degli imputati, a seconda delle posizioni, le accuse sono di concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato. Il 27 settembre scorso la Corte costituzionale aveva ...