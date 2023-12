(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Alberto, l’exre delle start up già condannato per, è pronto a chiedere il ritonel nuovomilanese in cui deve difendersi dall’accusa di aver abusato ripetutamente di due giovani, tra il marzo 2019 e il novembre 2020, nel suo appartamento in pieno centro a Milano. Presunti abusi che sarebbero stati messi a segno sempre con lo stesso schema, cioè droga, benzodiazepine e poi ore di violenze. “Il rito alternativo, oltre che per, è stato preto in aula anche dagli altri due indagati e sarà formalizzato nella prossima udienza fissata per il 26 febbraio”, spiega al termine dell’udienza preliminare davanti al gup Chiara Valori, l’avvocato Sabino Di Sibio che difende Daniele Leali. L’amico ...

Altre News in Rete:

Caso Genovese, ex imprenditore annuncia abbreviato in altro processo per stupro

"Il rito alternativo, oltre che per, è stato preannunciato in aula anche dagli altri due indagati e sarà formalizzato nella prossima udienza fissata per il 26 febbraio", spiega al termine ...

Caso Genovese, pronto a chiedere abbreviato in altro processo per ... Adnkronos

Caso Genovese, rese note le motivazioni per lasciarlo in carcere: «Non si riconosce come stupatore» leggo.it

Caso Genovese, ex imprenditore annuncia abbreviato in altro processo per stupro

La scelta, condivisa dagli altri due imputati, sarà formalizzata in prossima udienza del 26 febbraio Alberto Genovese, l'ex imprenditore re delle start up già condannato per stupro, è pronto a chieder ...

Disturbi alimentari, 400 ragazzi in cura al Centro dell’Asl3 genovese. Negli ultimi anni casi aumentati del 30%

Barbara Masini (Asl3): “Boom di pazienti nel periodo della pandemia, dopo non sono più calati”. Un mese di attesa per la presa in carico ...