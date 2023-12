Caso Amara | giudice Milano | sì a processo per calunnia su caso loggia Ungheria 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) - Le motivazione della sentenza staranno rese note tra 60 giorni, ma nel provvedimento letto in aula Salvini motiva il proscioglimento di Calafiore dall'autoperché nell'unico interrogatorio contestato si è limitato a dire di aver fatto parte disenza descriverla in alcun modo comesegreta e senza attribuire ruoli a nessuno. Sulla possibile lista, che si troverebbe a Dubai, di presunti adepti ilchiede ulteriori accertamenti, così come sul capo di imputazione che riguarda. Per Salvini, in sintesi, vi è incompletezza della richiesta in ordine ai comportamenti attribuiti ad alcuni, soprattutto rispetto ad alcuni magistrati di rilievo, così come appare 'slegato' il richiamo nel capo di imputazione alla P2 laddove invecefarebbe ...