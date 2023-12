(Di lunedì 4 dicembre 2023) "Tutti quelli che seguono un po' gli arbitri sanno che Marcenaro è il futuro dell'arbitraggo italiano, è uno estremamente pacato, non è emotivo. Evidentementenon lo conosce". Lo dice Paolo ...

Altre News in Rete:

Casarin, parole come quelle di Mourinho vanno stroncate

"Quando io vedo un grande allenatore come Mourinho - dice- che prima della partita dice tutte quelle cose, allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Questa libertà di criticare ...

Casarin, parole come quelle di Mourinho vanno stroncate Agenzia ANSA

Casarin promuove le espulsioni a tempo: «Utili contro i falli tattici» Juventus News 24

Casarin, parole come quelle di Mourinho vanno stroncate

"Tutti quelli che seguono un po' gli arbitri sanno che Marcenaro è il futuro dell'arbitraggo italiano, è uno estremamente pacato, non è emotivo. Evidentemente Mourinho non lo conosce". Lo dice Paolo C ...

LBA - Reyer, Davide Casarin "Ho fiducia nei miei mezzi"

Davide Casarin, play/guardia della Reyer Venezia, sta continuando il suo percorso di crescita che gli sta facendo trovare minuti molto importanti e la considerazione di coach Spahija; nella giornata..