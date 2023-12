Casarin | «L’1-0 dell’Inter? Vogliamo copiare gli inglesi e questo è il risultato»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Si vuolegliè il“. Ilper Paoloè che l’arbitro Massa non fischia il fallo di Lautaro su Lobotka, e convalida poi l’1-0al Napoli. Per l’ex arbitro, opinionista di Radio anch’io sport, il problema è il trend generale: “Volevo solo informare che il calcio negli ultimi anni, per volontà della comunicazione, è sceso da 45 falli per gare a 22. Per cui mezzi falli non sono più fischiabili. Si vuolegliè ildopo un intervento brusco in occasione del primo gol. Si vuole abbassare il numero degli interventi. Massa è un arbitro equilibrato e se rivedesse il contatto a centrocampo fischierebbe il fallo”. Poi ...