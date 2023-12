(Di lunedì 4 dicembre 2023) "Tutti quelli che seguono un po' gli arbitri sanno cheè il futuro dell'arbitraggo italiano, è uno estremamente pacato, non è emotivo. Evidentementenon lo conosce". Lo dice Paolo ...

Altre News in Rete:

Casarin, furioso attacco a Mourinho: 'Marcenaro Parole che vanno stroncate'

"Ieri ha arbitrato bene una partita - dice ancorasu Marcenaro - , s enza strafare, e la Roma ha vinto con quello che sappiamo, con un rigore e un'espulsione assolutamente certi. Ma ciò ...

Casarin, furioso attacco a Mourinho: "Marcenaro Parole che vanno stroncate" Corriere dello Sport

Cuore Reyer, Lubiana rimontata ed affondata dal -13 Eurodevotion

Casarin, furioso attacco a Mourinho: "Marcenaro Parole che vanno stroncate"

"Tutti quelli che seguono un po' gli arbitri sanno che Marcenaro è il futuro dell'arbitraggo italiano, è uno estremamente pacato, non è emotivo. Evidentemente Mourinho non lo conosce". Lo dice Paolo C ...

Casarin esclusivo: "Vogliono cancellare l'arbitro. Mourinho Non fa il buffone"

Parla il guru dei fischietti: "Un dirigente importantissimo mi ha spiegato che la tecnologia prenderà il posto dei direttori di gara" ...