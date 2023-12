Carrello tricolore sospeso | stop ai prodotti scontati | dove trovarli ancora per poco

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il "" non verrà rinnovato. Il "Trimestre anti-inflazione" sta finendo e con lui anche l'iniziativa promossa dal governo Meloni tramite il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per portare una serie dinei supermercati italiani. Ilera...

Non siate ingenerosi, non deve per forza ammetterlo, in fondo lo ha capito perfino lui che il '' è stato un grossissimo flop '. Lo scrive su X Davide Faraone , Presidente del gruppo ...

Il ministro Urso ha annunciato che dal 1 gennaio 2024 non sarà più attivo il trimestre anti inflazione nei supermercati e negli altri negozi partecipanti ...

“Il trimestre anti inflazione finisce qui”. Lo annuncia, in vista del vertice odierno al Mimit, Adolfo Urso, il ministro che l’ha voluto e concepito. E siccome, come si dice, ogni scarrafone è bello a ...