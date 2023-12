Carpi | raid dentro la scuola per un pestaggio Parla il prof cui hanno rotto il naso | capire cosa c’è dietro

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Unessore di sostegno del Vallauri diè finito in ospedale per aver cercato di sedare una rissa tra alcuni studenti, che arrivavano da altre scuole superiori. Erano una ventina e durante la ricreazione sono entrati nel cortile dell’istituto e si sono messi a litigare con un ragazzo delessionale. Il docente è stato colpito al volto mentre cercava di allontanare gli intrusi che sembravano determinati a compiere unpunitivo. Un pugno le ha fratturato il. In seguito gli studenti dell’istitutoindetto un presidio davanti allaper solidarizzare con l’insegnante colpito. Oggi l’insegnante, Vincenzo Giordano, 26 anni, è stato intervistato dal Corriere. E afferma che sarebbe suo desideriore con i violenti che lo ...