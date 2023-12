Carpi | il prof picchiato mentre sedava una rissa tra ragazzi a scuola | «Voglio parlare con chi mi ha colpito | tutti meritano una seconda chance»

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Vincenzo Giordano, 26 anni, ingegnere civile e docente di sostegno, è stato aggredito mercoledì 29 novembrecercava di fermare unatra studenti all’istituto superiore Vallauri diin provincia di Modena. Laera scoppiata durante la ricreazione tra più di dieci alunni provenienti da altri istituti con cappucci e tirapugni nel cortile della. Ilessore ha avuto 30 giorni di prognosi e il naso fratturato. Ma oggi dice in un’intervista al Corriere della Sera che vorrebbecon chi lo ha. «Innanzitutto direi che non mi permetto e nongiudicarli. Vorrei solo conoscerli e avere l’opportunità di capire da dove nasce tanta violenza. Vorreicon loro per decifrare le ...