Caressa | «Contatto Lautaro Martinez-Lobotka? VAR doveva intervenire»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’Inter ha battuto nettamente il Napoli al Maradona. Fabio, a Sky Calcio Club, ha commentato gli episodi da moviola, come ilsi è soffermato sugli episodi da moviola di Napoli-Inter: ilche precede il gol di Calhanoglu e del presunto fallo da rigore di Acerbi su Osimhen. Queste le parole del giornalista: «Sono pazzo di, lo sapete. Oggi anche se non ha segnato per me è il migliore in campo. Rigore Osimhen? Abbiamo parlato tanto bene dell’Inter, io credo che avendo il VAR tu debba usarlo. Ultimamente agli arbitri non piace usarli. Non voglio ridurre la partita a queste immagini, ma ...