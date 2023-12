Altre News in Rete:

15enne accoltella 14enne, è gravissimo

16.43 15enne accoltella 14enne, è gravissimo Uno studente di 14 anni è stato accoltellato da un 15enne all'uscita dalla scuola, a). Ferito gravemente, è in pericolo di vita. E' stato portato in ospedale con l'elisoccorso in condizioni disperate. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri. Il 15enne ha ...

Capoterra (Cagliari), studente accoltellato all'uscita di scuola: è in pericolo di vita TGCOM

Capoterra, accoltellamento: 15enne in fin di vita | Cagliari vistanet

Capoterra. Accoltella compagno di scuola all'uscita, nei guai 14enne

Questo pomeriggio a Capoterra, i carabinieri della Compagni di Cagliari sono intervenuti presso l'Istituto di istruzione superiore "Sergio Atzeni", dove poco prima era stato segnalato un ...

Cagliari, accoltellato davanti scuola da 14enne: ragazzo gravissimo

Un 15enne è in fin di vita dopo essere stato accoltellato da un altro ragazzino davanti all’istituto superiore Sergio Atzeni di Capoterra, nella Città metropolitana di Cagliari. A ferirlo gravemente s ...