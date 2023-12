Cannavaro | «Ho visto giocatori rimessi in moto Ieri risultato bugiardo | Osimhen frenetico»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Paolo, storico difensore e capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Serie A per commentare la sconfitta disera del Napoli. L’Inter trova la vittoria al Maradona superando la squadra di Mazzarri 3-0. Le parole di: «Con il Var è più difficile dire certe cose.ero allo stadio, sicuramente il Napoli non meritava il 3-0, anche se ai punti l’Inter ha fatto qualcosa in più». Su: «L’houn po’ troppo su di giri, con la voglia di fare tutto e subito. Invece credo che debba stare calmo e giocare con determinazione senza la frenesia di voler fare per forza gol. Rinnovo? Finché non si vede nero su bianco, non è mai fatto».sul ritorno di Mazzarri: «Non se l’aspettava nessuno, De Laurentiis non ha mai richiamato un ...