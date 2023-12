Cancello Arnone | perseguita la ex e le lascia un lumino e petali neri davanti al negozio

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Non riusciva ad accettare la fine della relazione e così ha cominciato are la sua ex. La pedinava, le inviava messaggi farneticanti, si presentava a casa sua e neldove la donna lavora come commessa. Poi due episodi particolarmente gravi: una volta l’uomo hato unvotivo rossoal, con un chiaro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.