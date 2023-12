Calvarese | “Alcuni Var non hanno esperienza! Juve-Napoli la affiderei alla coppia Orsato-Irrati”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 4 dicembre 2023): L’intervento di Acerbi su Osimhen? Lui salta perché gli dà una ancata all’altezza del bacino. Di certo anticipa perché prende il pallone, ma quella caduta viene provocata dbotta. Se l’arbitro avesse fischiato il rigore… A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Paolo, ex arbitro e moviolista per Prime Video. Queset le sue parole: Sefacesse il VAR “Se farei il Var? Ho fatto l’esperimento offline per anni, poi mi sono dimesso e adesso sto bene fuori! Sono fuori da un paio di anni per cui non so bene quello che Gianluca impartisce agli arbitri. Non mi piace però la selezione che viene fatta per i Var, perché chi viene dismesso va a fare il Var enonesperienza. Chi è dismesso non mi va che vada ...