Calhanoglu | «Risposto molto bene dopo le partite fatte da altri!»

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ha reso trionfale la vittoria dell’Inter a Napoli, un campo dove negli ultimi venticinque anni era arrivato un solo successo in Serie A. La sua festa a Inter TV nel post partita. TRIONFO MEMORABILE – Hakancommenta Napoli-Inter: «Il gol? Sono contento, è la mia forza questo: tirare da fuori area è sempre fra le mie cose. Quando sono libero sono pericoloso, sono contento per il gol che ho fatto però prima di tutto questo credo che abbiamo meritato questa vittoria. Abbiamoleche hanno fatto altri, credo sia un grande segnale agli altri. Noi non molliamo, vogliamo stare il più in alto possibile. Il Napoli ancora in corsa? Sì, ci sono due-tre squadre che lottano. Il Napoli è una squadra forte ma oggi, come ho detto ...