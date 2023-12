Calhanoglu | «Importante dare un segnale! Vittoria meritata»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’Inter ha vinto nettamente sul campo del Napoli. Il primo, splendido, gol lo ha segnatocon un bel tiro da fuori area. Tutta la soddisfazione del centrocampista nel post-partita di Sky Sport VOGLIA – Le parole di: «Il Napoli è una squadra forte con tante qualità. Per noi oggi eraun segnale, eravincere questa partita. Eravamo lucidi, concentrati, abbiamo pressato alto per non farli giocare. E abbiamo meritato questa. Più semplice della Juventus? Loro hanno forti individualità con Kvaratskhelia, Osimhen, Politano che vanno molto 1vs1. Ma non gli abbiamo lasciato i duelli, li abbiamo pressati per rendergli la vita difficile. Con fiducia, con tanta voglia, alla fine abbiamo meritato. Sarà ...