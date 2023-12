Calhanoglu | «Altri pregavano per la sconfitta dell’Inter Dato un segnale!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Napoli-Inter termina con una grande vittoria per la squadra di Simone Inzaghi. Nel post partita di "La Domenica Sportiva" interviene Hakanper analizzare la sfida e l'atteggiamento dei suoi compagni. SEGNALE – L'Inter risponde presente anche contro il Napoli. Al termine della sfida del Maradona Hakandichiara su Rai2: «È stato un segnale importante perché so chehanno pregato che oggi noi pareggiassimo o perdessimo. Siamo scesi in campo per dare un segnale. Abbiamo meritato questa vittoria perché eravamo concentrati e troppo lucidi per non lasciare giocare il Napoli perché loro sono forti e hanno qualità. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro che è stato molto importante oggi. Sono contento di aver fatto gol però credo che è stato più importante vincere questa partita».