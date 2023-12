Calendario sport invernali | gli orari delle gare dal 4 al 10 dicembre Programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La stagione degliè ormai in pieno svolgimento e la settimana corrente (4-10 settembre) si preannuncia infuocata, con tante discipline olimpiche protagoniste nei rispettivi circuiti di Coppa del Mondo. L’Italia potrà recitare sicuramente un ruolo da protagonista nello sci alpino, ma anche in biathlon, freestyle, skeleton, slittino, bob, pattinaggio artistico, short track e speed skating. Andiamo a scoprire dunque ilcompleto con glidi tutte leprincipali della settimana e come vederle in tv o4-10SCI ALPINO Mar. 05/12/23 – Coppa Europa – GS femminile Zinal (Svi) – ore 09.45 e 12.30 Mer. 06/12/23 – Coppa del mondo – 1a prova DH ...