Calendario sci alpino | orari St Moritz e Val d’Isere | programma | tv | streaming | gare 8-10 dicembre

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Passato un weekend in cui solo le ragazze hannoggiato per le biffe del tempo a Beaver Creek entriamo in una settimana ricca di impegni per la Coppa del Mondo di sci2023-2024. Meteo permettendo, ormai frase da inserire come tassa d’obbligo, dovremmo assistere, finalmente, alle primedi velocità in quanto il settore femminile sarà di scena a St.(Svizzera) per due super-g intervallati da una discesa libera. Maschi che invece vanno in Francia per il classico fine settimana dedicato alle discipline tecniche in Val d’Isère (Francia). Arriveremo alla mattina dell’ottoe il contatore delledi velocità del Circo Bianco sarà ancora fermo a 0. Tendenza che deve assolutamente essere invertita, così sperano tutti gli appassionati e le ragazze che saranno di ...