Calendario Mondiale per club volley 2023 | programma | orari | tv | streaming C’è Perugia!

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ilperdimaschile andrà in scena a Bangalore (India) dal 6 al 10 dicembre. Perugia si presenterà all’appuntamento per difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno. I Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico, incominciando l’avventura nel girone con i modesti padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders e i brasiliani dell’Itambé Minas. Nell’altro gruppo, invece, spiccano i turchi dell’Halkbank Ankara e i brasiliani del Sada Cruzeiro, oltre ai poco quotati giapponesi del Suntory Sunbirds. Perugia esordirà giovedì 7 dicembre (ore 16.00) contro l’Itambé Minas, mentre venerdì 8 dicembre (ore 16.00) incrocerà l’Ahmedabad Defenders. La compagine umbra punta chiaramente ai primi due posti, in modo da qualificarsi per le semifinali di sabato 9 dicembre (ore 12.30 e ore 16.00). ...