Calciomercato Milan – Servono due difensori | il piano di Furlani e Moncada

Altre News in Rete:

Lille, fissato il prezzo per gennaio 40 milioni

Commenta per primo Jonathan David continua ad essere importantissimo uomo mercato per ile non solo. La punta canadese è sotto contratto per un'altra stagione con il Lille che però secondo la stampa francese non accetterà meno di 40 milioni di euro.

Calciomercato Milan, clamoroso! Cambiano i piani per l'attacco Milan News 24

Calciomercato, ribaltone in panchina: nuovo esonero in Serie A

Aggiornamenti di calciomercato riguardo il nuovo esonero in Serie A. Ecco le ultimissime riguardo il cambio in panchina. Svolta a sorpresa per la società italiana che è pronta a dare una scossa all’am ...

Calciomercato Genoa, Dragusin nel mirino delle big: anche il Barcellona sul difensore rivelazione di questa stagione

Radu Dragusin del Genoa potrebbe diventare un oggetto di calciomercato molto conteso, anche il Barcellona sul difensore Queste prime 14 giornate di Serie A sono state molto positive per il difensore d ...