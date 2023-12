Calciomercato com – Napoli | Meluso | ‘Fallo su Lobotka e rigore su Osimhen E De Laurentiis…’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) 2023-12-04 00:45:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Niente Walter Mazzarri in conferenza stampa dopo il ko contro l’Inter. Il tecnico del, in seguito agli episodi arbitrali, è rimasto in silenzio ed è intervenuto il direttore sportivo, Mauro: ARBITRAGGIO – “Il mister non è venuto perché avrebbe potuto rimarcare troppo e lo vogliamo in panchina. Quindi ha preferito non venire, sono qui a parlare io di questa partita perché è stata fortemente condizionata da una cattiva giornata dell’arbitro Massa. La squadra ha fatto un’ottima gara, un gran primo tempo. Il gol viziato da una sicura cintura suha condizionato psicologicamente la squadra che si ritrovava sotto. Questo arbitraggio all’inglese, poi, ha visto qualche ammonizione in meno. In più c’era...