Calcio: Spagna, al Barcellona sfida clou con l'Atletico Madrid

La rete di Joao Felix al 28' ha permesso al Barcellona di vincere 1 - 0 la sfida con Atlético Madrid, clou della 15ma giornata nella Liga spagnola. Con questi tre punti i catalani salgono a 34 punti, ...

Euro 2024, possiamo giocarcela

Saremo all`Italia del cuore e batticuore, che poi non è una novità per il calcio nostro. Eppure sarà un`Italia campione ... primo match del girone B, che comprende Spagna e Croazia, dette in ordine di ...

Sneijder: “Meglio la Champions, ma il Pallone d’Oro 2010 a Messi è ingiusto”

L'olandese, in quella stagione, fu protagonista assoluto dell'Inter del triplate. Inoltre, al Mondiale in Sudafrica, raggiunse la finale (persa contro la Spagna) laureandosi capocannoniere del torneo.