Calcio: Roma; Bove, 'L'Università mi ha aiutato in campo'

"Nel mondo delc'è la concezione del calciatore ignorante, siamo molto indietro da questo punto di vista. La ... Parola di Edoardo Bove, centrocampista della, sul palco della Festa dello ...

Roma, Mourinho: "Parlo solo in portoghese, il mio italiano non basta per alcuni concetti" - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: Lazio, Vecino non convocato per match di Coppa Italia con il Genoa per motivi disciplinari

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani in casa contro il Genoa (ore 21:00), valida per gli ottavi di finale di C ...