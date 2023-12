Calcio | Real Madrid Lesione al soleo | 3-4 settimane di stop per Carvajal

Altre News in Rete:

Il Real Madrid perde un altro titolare in difesa: tornerà nel 2024

Non c'è tregua per ilMadrid. La squadra di Ancelotti, nella gara di sabato vinta 2 - 0 contro il Granada, ha subito l'ennesimo infortunio di questa prima parte di stagione. I Blancos, nelle restanti gare del 2023, ...

Il Real Madrid vuole Davies con un'operazione alla Kroos. Ma il Bayern Monaco spara alto TUTTO mercato WEB

REAL MADRID, L'EX MILAN BRAHIM DIAZ STUPISCE: PUÒ CHIAMARLO LA SPAGNA - Sportmediaset Sport Mediaset

Golden Boy, Bellingham: «Merito di Ancelotti. Prossimo A mio fratello»

Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, ha rilasciaot un'intervista a Tuttosport in vista del premio Golden Boy di questa sera.

Roma, Mourinho: "Abbiamo fatto una grande partita col Sassuolo. Ringrazio la proprietà"

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, José Mourinho ha parlato ai microfoni in portoghese per spiegare al meglio cosa pensasse della partita ( Qui le sue parole ). Ora, però, l'allenatore ex Real ...