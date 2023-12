Calcio | Procura Figc apre procedimento per dichiarazioni Thiago Motta post Lecce

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - Ladellaha aperto unnei confronti dell'allenatore del Bolognaper le suerilasciate dopo il match di ieri a, pareggiato 1-1 con un rigore al 10' di recupero in favore dei giallorossi. Il tecnico italobrasiliano si è sfogato ai microfoni con queste parole: "La partita era già finita e noi abbiamo lasciato un'altra volta la possibilità a Nasca e al Var di combinarne una delle loro. Mi sorprende Doveri, non mi sorprende, invece, Nasca al Var".

Altre News in Rete:

Thiago Motta, Figc apre procedimento per dichiarazioni lesive dopo Lecce - Bologna

Non solo Mourinho, anche Thiago Motta finisce nel mirino dellafederale della Federcalcio. Da quanto ha appreso l'Ansa, infatti, è stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'allenatore del Bologna per le dichiarazioni, considerate lesive,...

Calcio: Procura Figc apre procedimento per dichiarazioni Thiago ... Il Dubbio

La Procura Figc apre un procedimento su Thiago Motta Agenzia ANSA

Milito su un ex Lazio: "Tecnica impressionante. Poteva fare molto di più..."

Poi il commento su su un altro ex Lazio, che invece ha scritto la storia del calcio europeo e sudamericano, Hernan Crespo: "Ho giocato con lui in Nazionale, abbiamo fatto la Copa America 2007 in ...

Indagine Figc su Thiago Motta e sul caso Mourinho-Marcenaro: i rischi

La Procura ha notificato la chiusura del procedimento sulle dichiarazioni dell'allenatore portoghese contro l'arbitro, ritenute lesive. Ora tocca al tecnico rossoblu: cosa succede adesso