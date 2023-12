Calcio | Marotta | proteste Napoli? Nostra vittoria limpida

Altre News in Rete:

Inter, Marotta zittoisce le polemiche arbitrali: 'Vittoria limpida e trasparente a Napoli'

... l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppeha zittito le polemiche arbitrali dichiarando al Gran Galà del: 'La nostra è stata una vittoria limpida e trasparente, faccio i ...

Inter, Marotta: "A gennaio non faremo colpi che stravolgeranno la squadra"

Poi, sul mercato di gennaio: "Il gruppo è omogeneo. Carlos Augusto ha giocato in un nuovo ruolo facendo molto bene. Inzaghi ha raggiunto un livello. Non è facile trovare le opportunità come in quello ...

Marotta: “Juventus prima rivale per lo scudetto. Ha il vantaggio di non giocare le coppe e ha un allenatore che sta dando il massimo di se stesso”

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del Gran Galà del calcio. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com: È la Juventus la vostra reale avversaria "In questo momento credo di si.