Calcio: l'Haaland furioso attacca l'arbitro anche sui social

Ieri, con il 3 - 3 impostogli a domicilio dal Tottenham, è arrivato il terzo pareggio di file in Premier League e- rimasto a secco - ha criticato l'arbitro Simon Hooper sui social media per ...

Haaland impazzisce contro l'arbitro: "Vaffan***o". Poi si sfoga sui social e rischia lo stop - Sportmediaset Sport Mediaset

Haaland e Lo Celso, rissa in campo dopo City-Tottenham: Guardiola reagisce così Corriere dello Sport

Manchester City-Tottenham, l'arbitro Hooper non verrà fermato dopo l'errore

Con il Tottenham sbilanciato in avanti, Haaland subisce fallo da Emerson Royal sulla trequarti difensiva, ma si rialza immediatamente e lancia Grealish in campo aperto. L'arbitro Hooper inizialmente ...

Haaland ancora furioso per il fischio: "L'unica cosa che mi ha fatto sorridere"

Incredibile errore dell'arbitro Hooper in Manchester City-Tottenham. L'attaccante, furente per l'accaduto, nel day after riesce però a scherzarci su ...