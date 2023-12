Calcio | Giuntoli | ' alla Juve ho trovato un gruppo di lavoro straordinario'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Torino, 4 dic. - (Adnkronos) - "Houndi, con Manna stiamo lavorando gomito a gomito e in questo momento lasta usufruendo del grandeche è stato fatto. Dobbiamo riuscire a ottenere un equilibrio fra competitività ed equilibrio finanziario e questo non solo col mercato. Dobbiamo essere bravi a sfruttare i momenti e cogliere le occasioni e continuare a lavorare sui ragazzi che ci stanno dando grandi soddisfazioni". Lo dice il football director dellantus, Cristiano, dal palco dei "Golden Boy Awards" a Torino. Il 51enne dirigente toscano è stato premiato col "Challenge of the Year" per quanto fatto al Napoli: "Ringrazio De Laurentiis che ha avuto tanta pazienza con me per le volte che ho ...