(Di lunedì 4 dicembre 2023) LaLeague femminile cambia forma dalla stagione/26. Il comitato esecutivo Uefa ha approvato un nuovo format che consiste in una fase aa 18 squadre con tre partite in casa ...

Altre News in Rete:

Calcio donne: dal 2025/26 la nuova Champions a girone unico

"L'Uefa - ha detto il presidente, Aleksander eferin - ha attribuito enorme importanza allo sviluppo delfemminile negli ultimi anni, facendo enormi passi avanti grazie a una strategia dedicata,...

Calcio donne: dal 2025/26 la nuova Champions a girone unico Agenzia ANSA

Le azzurre fanno l'impresa in Spagna e ora sognano il secondo posto La Gazzetta dello Sport

Ilary Blasi e Belen, le "corna" non sono più un tabù. Così le donne famose svelano i tradimenti (e demoliscono gli uomini)

«Le donne non piangono più, le donne fatturano», canta Shakira nell'ormai leggendaria canzone contro il suo ex Gerard Piquè. Perchè, per dirla con le parole di Giulia De Lellis, un'altra che sui ...

Calcio: Lazio-Genoa per Coppa Italia, Marusic "Vincere per sfidare Roma"

'Era importante vincere contro il Cagliari, i fischi Abbiamo dato tutto' ROMA (ITALPRESS) - Passare il turno è d'obbligo per la Lazio che, ...