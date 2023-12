Calcio | Coppa Italia Designazioni arbitrali ottavi | Lazio-Genoa a Sacchi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Marinelli di Tivoli, invece, dirigerà Fiorentina-Parma in programma mercoledì ROMA - Designati gli arbitri per le prime due gare valide per glidi, in calendario martedì 5 e mercoledì 6 dicembre. Ad aprire il programma saràin programma domani alle 21 all'Olimpico, a