(Di lunedì 4 dicembre 2023) Marinelli di Tivoli, invece, dirigerà Fiorentina - Parma in programma mercoledì ROMA - Designati gli arbitri per le prime due gare valide per glidi, in calendario martedì 5 e ...

Calcio: Coppa Italia. Designazioni arbitrali ottavi,Lazio - Genoa a Sacchi

Marinelli di Tivoli, invece, dirigerà Fiorentina - Parma in programma mercoledì ROMA - Designati gli arbitri per le prime due gare valide per gli ottavi diItalia, in calendario martedì 5 e mercoledì 6 dicembre. Ad aprire il programma sarà Lazio - Genoa in programma domani alle 21 all'Olimpico, a dirigere il match sarà Juan Luca Sacchi di Macerata, ...

Calcio: Coppa Italia. Designazioni arbitrali ottavi,Lazio-Genoa a Sacchi Tiscali

Lotito minaccia provvedimenti: "I tifosi hanno ragione a fischiare" Sport Mediaset

ARTHUR, E una gara totale: i numeri da leader di ieri

E' stato per molti uno dei migliori in campo. E questo nonostante non abbia realizzato nessuno dei tre gol che hanno permesso alla Fiorentina di vincere (pur avendo messo più di uno ...

Lazio – Genoa streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv in chiaro

Martedì 5 dicembre alle ore 21:00 si terrà la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/24 tra Lazio ed Genoa. La sfida sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5 o, in ...