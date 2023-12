Calcio | Buffon | “Inter forte | l’Italia proverà a stupire a Euro 2024”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Napoli-è stata una pubblicità enorme per ilitaliano. Quando l’gioca così con quel quel briciolo di cattiveria può battere chiunque ed essere protagonista di nuovo inpa“. Lo ha detto Gigiai microfoni di Sky a margine del Gran Gala Aic. “Donnarumma? Penso sia un momento, tutti i grandi portieri hanno delle responsabilità superiori a quelle che dovrebbero avere, è incappato in uno-due episodi sfortunati, verrà criticato ma ormai ha una corazza tale che gli permetterà di andare avanti senza problemi“, dice ancora, che nel suo nuovo ruolo di capodelegazione della Nazionale si sente perfettamente a suo agio: “Penso di aver stabilito un bel rapporto coi ragazzi, che è fondamentale, e la capacità del mister di integrarmi, di coinvolgermi in tante ...