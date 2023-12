Calcio | Buffon è un nuovo socio di OQtima | piattaforma di trading online

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nuova avventura per Gianluigi, entrato a far parte del team di, società di. L’attuale capo delegazione della Nazionale italiana è sempre stato appassionato di finanza e macroeconomia ed in questi giorni ha scelto di puntare su, diventandone un. Taleinnovativa “intende offrire ai trader la migliore esperienza su misura della categoria e risponde alle richieste più esigenti, garantendo un’esperienza stabile e altamente performante”. Inoltre, si pone come obiettivo quello di “trasformare il panorama delin Europa, semplificando la complessità ed elevando la qualità dell’esperienza, fornendo un ambiente diche permetta ai trader di concentrarsi ...