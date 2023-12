Calcio | Allenamento Juve davanti ai tifosi Vlahovic fa tripletta

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Danilo ormai recuperato, in dubbio per la gara col Napoli Locatelli e Rugani TORINO - C'erano oltre 200sugli spalti del JTC Continassa per assistere all'odierno dellantus. La squadra di Massimiliano Allegri sta preparando la gara interna contro il Napoli, in programma venerd