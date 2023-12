Calcio a 5 | Mondiali | i convocati azzurri per le sfide contro Slovenia e Spagna

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Mancano le ultime due partite di qualificazione alla Nazionale italiana di futsal per agguantare la possibilità di giocarsi la rassegna iridata del prossimo anno in Uzbekistan, la 10ª edizione del Mondiale dia 5. Venerdì 15 a Lubiana alle ore 18.30 si gioca-Italia, mentre mercoledì 20 dicembre ci sarà la sfidalaal PalaCattani di Faenza. Glisi raduneranno a Porec, in Croazia, lunedì 11 dicembre e da lì si sposteranno a Lubiana alla vigilia della partita con gli sloveni. Il CT Massimiliano Bellarte ha convocato 18 calciatori, con la novità rappresentata da Giovanni Pulvirenti della Meta Catania, che mancava in azzurro dal 2019. Tornano a vestire la maglia azzurra invece anche Francesco Liberti della Feldi Eboli, Michele Podda della Meta Catania e Mattia Raguso ...