Calcio a 5 | gli Europei 2026 si giocheranno in Lettonia e Lituania

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il calendario internazionale dela 5 prende una definizione sempre più chiara pensando al futuro. Dopo i Mondiali del 2024 in Uzbekistan decisi dalla FIFA, questa volta è stata l’UEFA ad annunciare le sedi del prossimo appuntamento maschile per nazioni. Si tratta degli, che sifra, più precisamente nelle città di Riga e Kaunas. In palio vi sarà il titolo continentale vinto dal Portogallo nel 2022, in una kermesse che ha sempre regalato gol, spettacolo ed emozioni. L’Italia dal canto suo proverà ad esserci e a recitare un ruolo da protagonista magari provando a risalire sul tetto d’Europa, cosa che non le riesce dal 2014, in quel caso fu in Belgio. Foto: Divisionea 5