Cagliari vs Sassuolo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. A differenza degli emiliani destinati ad una salvezza tranquilla, I sardi non possono sbagliare per cui devono fare punti.Vssi giocherà lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 20.45VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sembravano essere in ripresa i sardi e, invece, nelle ultime tre partite hanno raccolto soltanto un punto, collezionando due vittorie e un pareggio. La classifica è sempre più precaria, visto il penultimo posto, e una vittoria contro i neroverdi sarebbe una vera boccata d’ossigeno Leggermente più tranquilla la posizione degli emiliani, che sopravanzano gli isolani di cinque punti. Il cammino della squadra di Dionisi nelle ultime cinque gare non è però stato particolarmente ...